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Accident grav în Bușteni: doi pietoni, inconştienţi după ce au fost loviţi de o maşină. Trafic blocat complet
FOTO: Arhivă
Doi pietoni aflaţi în traversarea DN1, în dreptul staţiunii prahovene Buşteni, au fost răniţi grav duminică seară, fiind în stare de inconştienţă, după ce au fost acroşaţi de o maşină. În urma impactului, traficul rutier în zonă este blocat complet, iar pe ambele sensuri de mers s-au format coloane lungi de autovehicule.
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