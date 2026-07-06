Advertising
Social· 1 min citire
Jaf de milioane de euro la Muzeul Lalique din Franța: Hoții au furat aproximativ 20 de bijuterii
Jaf la Muzeul Lalique din Franța
Publicat6 iul. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Muzeul Lalique din localitatea Wingen-sur-Moder, estul Franței, a fost ținta unui jaf de amploare în dimineața zilei de duminică. Aproximativ 20 de bijuterii au fost furate, iar valoarea prejudiciului este estimată la câteva milioane de euro, potrivit unor surse apropiate anchetei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:28Transfăgărășanul se închide astăzi pe mai multe tronsoane, din cauza a două evenimente
- 08:24Momentul în care două surori sunt spulberate pe o trecere de pietoni din Bușteni. Copilele au ajuns în stare gravă la spital - VIDEO
- 08:18Accident grav în Bușteni: doi pietoni, inconştienţi după ce au fost loviţi de o maşină. Trafic blocat complet
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News