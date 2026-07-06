Săptămână decisivă pentru Legea salarizării. Proiectul ar urma să ajungă în Parlament

Publicat 6 iul. 2026, 09:30 Sursă Realitatea PLUS

Începe o săptămână crucială pentru veniturile românilor! Premierul demis a anunțat că trimite legea salarizării în Parlament, dar social democrații spun că nu vor vota proiectul dacă nu sunt corectate neregulile. Și sindicatele critică demersul lui Ilie Bolojan și susțin că mai bine de jumătate dintre bugetari pot rămâne cu salariile înghețate până în 2029. Potrivit unor surse, Ministerul Muncii așteaptă acum undă verde de la Finanțe și Finanțe pentru ultimele modificări.

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