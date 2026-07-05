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Turnul Eiffel, evacuat după ce un bărbat a urcat pe structură cu un steag al SUA

Turnul Eiffel

Turnul Eiffel

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 14:26

Un bărbat a fost reținut de poliția franceză după ce a escaladat Turnul Eiffel și a agățat un steag al Statelor Unite, incidentul determinând evacuarea temporară a esplanadei și a două niveluri ale celebrului monument din Paris.

Potrivit unor surse din cadrul poliției, citate de AFP, individul a urcat pe structura Turnului Eiffel în cursul după-amiezii de sâmbătă și a arborat un steag american. Acesta a fost oprit și reținut în momentul în care ajungea la etajul al treilea.

Din motive de siguranță, autoritățile au evacuat piața din fața monumentului, precum și etajele al doilea și al treilea, până la încheierea intervenției.

Bărbatul nu a oferit explicații cu privire la gestul său. El a fost dus la secția de poliție din arondismentul al 7-lea al Parisului, fiind cercetat pentru punerea în pericol a vieții altor persoane.

Steagul a fost îndepărtat ulterior de echipele Grupului de Intervenție și Protecție din cadrul Prefecturii de Poliție din Paris.

Incidentul s-a produs chiar în ziua în care Statele Unite au marcat 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, document care a consfințit desprinderea celor 13 colonii americane de sub dominația Coroanei britanice.

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