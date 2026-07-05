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Actualitate· 1 min citire
Turnul Eiffel, evacuat după ce un bărbat a urcat pe structură cu un steag al SUA
Turnul Eiffel
Un bărbat a fost reținut de poliția franceză după ce a escaladat Turnul Eiffel și a agățat un steag al Statelor Unite, incidentul determinând evacuarea temporară a esplanadei și a două niveluri ale celebrului monument din Paris.
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