Pregătiri pentru Festivalul de Film şi Istorii Râşnov
Festivalul de Fil și Istorii Râșnov
14 documentare din întreaga lume intră în competiţia internaţională a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov 2026.
Patru continente, şapte ţări, istorii uitate, investigaţii spectaculoase şi destine care au schimbat lumea se întâlnesc în competiţia internaţională de film documentar a celei de-a 18-a ediţii a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov (FFIR).
Peste 100 de documentare au fost înscrise în competiţia din acest an, iar juriul de selecţie a ales 14 producţii din Franţa, Spania, Italia, Israel, Germania, Statele Unite şi Ungaria. Cele mai multe dintre ele vor putea fi văzute pentru prima dată în România, în cadrul proiecţiilor organizate la Cinema Amza Pellea din Râşnov între 15 şi 23 august 2026.
Selecţia din acest an propune o incursiune în momente decisive ale istoriei recente şi în poveşti de viaţă extraordinare: de la dosarele Stasi şi crimele regimului nazist până la dictatura franchistă, Revoluţia Maghiară din 1956, migraţie, identitate, drepturile omului, memoria Holocaustului sau naşterea marketingului sportiv modern. Sunt filme care investighează trecutul pentru a înţelege prezentul şi care demonstrează că documentarul rămâne una dintre cele mai puternice forme de reflecţie asupra lumii contemporane.
Filmele vor fi evaluate de un juriu format din Irina Margareta Nistor, critic de film, Bogdan Burileanu, critic de film şi jurnalist, şi Doru Căstăian, profesor şi scriitor. Conform tradiţiei Festivalului de Film şi Istorii Râşnov, va fi acordat şi Premiul Juriului de Liceeni, în cadrul unui program educaţional coordonat de regizorul Şerban Georgescu. De asemenea spectatorii vor desemna, prin vot, câştigătorul Premiului Publicului.
O competiţie despre memorie, curaj şi libertate
Cele 14 documentare demonstrează diversitatea extraordinară a cinemaului documentar contemporan. 'Spionii dintre noi' deschide arhivele uneia dintre cele mai eficiente maşinării de supraveghere din istorie şi aduce, pentru prima dată în faţa camerei, dialoguri dintre foşti ofiţeri Stasi şi una dintre victimele lor. 'Adaptare la întuneric' reconstruieşte destinul incredibil al lui Edwin Katzen-Ellenbogen - psihiatru, escroc, spion şi singurul evreu condamnat pentru crime de război în slujba regimului nazist. 'Regele Puma' spune povestea omului care a inventat marketingul sportiv modern şi explică modul în care un simplu gest făcut de Pele la Cupa Mondială din 1970 a schimbat pentru totdeauna relaţia dintre sport şi publicitate.
Istoria recentă revine şi în 'Marele Smog al Londrei: De la ceaţă la frică', despre dezastrul ecologic din decembrie 1952, şi în 'Grădina tăcută', o recuperare emoţionantă a memoriei copiilor crescuţi în instituţiile franchiste din Spania.
Selecţia acordă un loc important şi poveştilor despre identitate şi comunitate. 'N-am mai simţit demult o primăvară', semnat de regizoarea Alexandra Bidian, urmăreşte o investigaţie intimă despre familie, Securitate şi moştenirea tăcerii, în timp ce 'Prima doamnă' prezintă impresionantul parcurs al activistei israeliene Efrat Tilma, una dintre figurile emblematice ale luptei pentru drepturile persoanelor transgender.
Migraţia, solidaritatea şi ideea de apartenenţă se regăsesc în 'Acasă', în timp ce 'Visurile străzii' surprinde maturizarea unei generaţii de tineri din Napoli. 'Miregla' aduce în prim-plan viaţa unuia dintre pionierii culturii hip-hop cubaneze, iar 'Omega vrea să danseze' explorează dansul ca experienţă spirituală şi formă fundamentală de exprimare.
Competiţia este completată de 'Dezarmarea Libanului', o radiografie a comunităţilor creştine afectate de război, 'Furtuna din 1956', despre solidaritatea maghiarilor din Voivodina în timpul Revoluţiei Ungare, şi 'Viaţa secretă a mamei mele', o impresionantă investigaţie de familie care scoate la lumină povestea unei femei ce şi-a ascuns trecutul pentru a-şi putea reconstrui viaţa.
Un festival al dialogului dintre film şi istorie
După extinderea în Republica Moldova, unde în perioada 3-6 iulie 2026 a avut loc ediţia pilot FFIR, Festivalul de Film şi Istorii Râşnov îşi consolidează rolul de platformă culturală dedicată dialogului dintre memorie, istorie şi societatea contemporană.
Ediţia din acest an reuneşte peste 50 de proiecţii, 18 dezbateri şi prelegeri, 20 de concerte, trei spectacole de teatru, patru evenimente speciale şi Şcoala de Vară FFIR, la care vor participa peste 70 de liceeni şi studenţi. Evenimentele vor avea loc la Râşnov, Braşov, Feldioara şi Codlea, transformând din nou Ţara Bârsei într-un spaţiu de întâlnire între cinema, istorie şi dialogul civic.
Festivalul se va desfăşura în perioada 7 - 9 august la Feldioara, 7 - 13 august la Braşov, 8 august la Codlea şi 14 - 23 august la Râşnov.
Biletele pot fi achiziţionate de pe https://eventbook.ro/festival/festivalul-de-film-si-istorii-rasnov. Dezbaterile şi prelegerile vor fi transmise prin intermediul infrastructurii de live streaming a festivalului.
Detalii despre program pe:
https://www.facebook.com/filmsiistoriirasnov
https://www.instagram.com/filmsiistoriirasnov/
Festivalul de Film şi Istorii Râşnov este un eveniment certificat Europe for Festivals, Festivals for Europe şi Eveniment Responsabil, organizat de Asociaţia Mioritics, Primăria Râşnov şi Asociaţia Loomkraft. FFIR are susţinerea unor parteneri importanţi: Banca Comercială Română, PPC Renewables Romania, Groupama, Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate, Fundaţia Corneliu Coposu, Fundaţia Hanns Seidel, Ambasada Norvegiei, Ambasada Israelului, Institutul Polonez, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, Expert Forum, Forum Apulum , Jockey Club România ş.a.
Eveniment finanţat de Primăria Feldioara, Centrul Naţional al Cinematografiei şi Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România
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