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Un patron și o firmă, dați în judecată pentru „executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă”
FOTO: Arhivă
Patronul și societatea care au exploatat timp de aproximativ trei ani balastiera de la Ghimbav, fără a deține permis sau licență de exploatare a agregatelor minerale, au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de „executare de activități miniere fără permis sau licență”.
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