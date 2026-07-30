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Un patron și o firmă, dați în judecată pentru „executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 30 iul. 2026, 08:37

Patronul și societatea care au exploatat timp de aproximativ trei ani balastiera de la Ghimbav, fără a deține permis sau licență de exploatare a agregatelor minerale, au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de „executare de activități miniere fără permis sau licență”.

Decizia a fost luată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Conform rechizitoriului, în perioada iulie 2019 – septembrie 2022, în zona cunoscută drept „perimetrul Ghimbav” sau „balastiera Ghimbav”, situată pe terasa malului drept al râului Bârsa, inculpatul a desfășurat activități de extragere a nisipului și pietrișului fără autorizație de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.). Firma deținuse un permis valabil doar un an (2018-2019), în baza unui acord de reabilitare cu U.A.T. Ghimbav, care nu a putut fi prelungit din cauza lipsei dreptului de servitute de trecere și a acordului administratorului drumului de exploatare.

Un control din 3 decembrie 2019 a constatat deja că se executau lucrări de decopertare și excavare ilegală. Cu toate acestea, exploatarea a continuat fără întrerupere, din dispoziția administratorului firmei, până în septembrie 2022. Materialul era extras cu excavatorul din albia sau de pe malul râului Bârsa, încărcat în mijloace de transport și dus către stația de sortare sau către stația de beton a societății din Brașov. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Brașov spre soluționare.

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