Momente de coșmar într-un hotel din Predeal! Femeie ajunsă la spital după ce a fost agresată de iubit

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 17:42

Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din București, a ajuns în arest după ce și-ar fi agresat iubita într-un hotel din stațiunea Predeal. Femeia a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui conflict izbucnit, potrivit anchetatorilor, pe fondul geloziei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politiebarbat