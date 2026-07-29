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Actualitate· 1 min citire
Momente de coșmar într-un hotel din Predeal! Femeie ajunsă la spital după ce a fost agresată de iubit
Poliție
Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din București, a ajuns în arest după ce și-ar fi agresat iubita într-un hotel din stațiunea Predeal. Femeia a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui conflict izbucnit, potrivit anchetatorilor, pe fondul geloziei.
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