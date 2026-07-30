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SONDAJ: Aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate

Sondaj politic

Sondaj politic

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 12:25
Sursărealitatea.net

Sondajul a fost realizat telefonic în perioada 22-27 iulie pe un eșantion de 1050 de respondenți

Un sondaj Avangarde arată că 49% dintre respondenți își doresc alegeri anticipate, în timp ce 39% le resping, iar 12% spun că nu știu sau nu răspund. Rezultatele vin pe fondul crizei politice și guvernamentale provocate de moțiunea de cenzură PSD-AUR care a demis guvernul Bolojan în 5 mai.

Din acel moment, PSD, cel mai mare partid parlamentar, nu a propus o nouă majoritate guvernamentală, iar președintele Sorin Grindeanu a admis în repetate rânduri că nu poate strânge cele 233 de voturi necesare.

Reamintim că România a organizat alegeri parlamentare în decembrie 2024, iar următoarele alegeri la termen sunt programate în decembrie 2028.

Sondajele de opinie din ultimele luni arată o inversare semnificativă a opțiunilor de vot față de rezultatul alegerilor. Astfel, partidul extremist AUR e cotat cu prima șansă, în timp ce locul secund în preferințe e ocupat de PNL, în timp ce PSD se clasează pe locul 3.

Sondajul mai arată că 23% dintre respondenți vor privilegierea relațiilor de securitate și apărare cu UE, 18% cu SUA, în timp ce 51% vor o combinație echilibrată între cele două părți.

Sondajul a fost realizat telefonic în perioada 22-27 iulie pe un eșantion de 1050 de respondenți. Marja de eroare este de +/-3%.

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