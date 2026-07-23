Ministrul Sănătăţii, după deblocarea celor 22 de posturi de asistenţi la Spitalul Marie Curie:”Nu rezolvă problema majoră cu care se confruntă sistemul”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat joi că deblocarea celor 22 de posturi de asistenți medicali pentru Spitalul „Marie Curie” reprezintă doar o soluție limitată și nu rezolvă problema structurală a lipsei de personal din sistemul sanitar.
Criza de personal persistă în sistemul de sănătate
”În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenţi medicali la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie”, promovat de Ministerul Sănătăţii. Totuşi, această aprobare reprezintă doar soluţionarea unei situaţii punctuale şi nu rezolvă problema majoră cu care se confruntă sistemul sanitar din România”, a spus ministrul Sănătății.
”Nu putem abandona celelalte spitale din România”
Oficialul atrage atenţia că spitalele din întreaga ţară continuă să funcţioneze cu un deficit critic de personal, iar deblocarea celor 22 de posturi de la „M.S. Curie” nu poate reprezenta răspunsul la nevoile întregului sistem.
”Aprobarea celor 22 de posturi pentru Spitalul «M.S. Curie» era absolut necesară şi mă bucur că acest demers a fost aprobat. Este unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din România. Dar nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România, care se confruntă cu aceleaşi dificultăţi. În multe unităţi sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienţilor la servicii medicale şi pune o presiune uriaşă asupra cadrelor medicale. Ministerul Sănătăţii nu renunţă la demersurile pentru deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar. Pacienţii din România au nevoie de personal medical suficient în toate spitalele, nu doar în câteva unităţi”, a mai spus Cseke Attila.
Ministerul Sănătății: Investiția în personal este esențială pentru funcționarea spitalelor
Ministerul Sănătății precizează că proiectul privind deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar este aproape de finalizarea procesului de avizare, după ce a primit deja zece avize favorabile din partea instituțiilor competente.
Instituția subliniază că resursa umană rămâne elementul esențial al sistemului de sănătate, iar investițiile în personal sunt la fel de importante ca cele în infrastructură sau aparatură medicală. Potrivit ministerului, fără un număr suficient de medici, asistenți medicali și personal auxiliar, spitalele nu pot răspunde eficient nevoilor pacienților, indiferent de dotările de care dispun.