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FOTO Ecologizare pe Tâmpa
28 aug. 2020, 09:29
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Articol scris de Scris de Stoica Marian
Iubitorii muntelui au reparat, din nou, după cei care, din păcate, nu știu sau nu vor să aprecieze frumusețea naturii și să lase spațiul verde curat în urma lor.
Mai mulți voluntari coordonați de Mihai Viorel au ecologizat, ieri, timp de câteva ore, o parte a Muntelui Tâmpa. Au fost curățate Vârful Tâmpa și zona traseului turistic Triunghiul Roșu. Sute de PET-uri și șervețele au găsit voluntarii.
S-au strâns zeci de saci plini cu gunoaie. Din păcate, chiar și unele indicatoare au fost distruse de cei care au vizitat împrejurimile. La acțiune au luat parte și reprezentanții Asociației SKV. Din păcate, în timpul ecologizării, organizatorii au găsit și foarte multe măști de protecție folosite.
"Rugăm turiștii să dea dovada de un comportament responsabil. Sa nu mai arunce aceste masti in natura. Ele reprezinta un real pericol pentru ceilalti turisti, dar si pentru cei care le strang, aceștia fiind in pericol de a fi contaminați", a declarat coordonatorul acțiunii, Mihai Viorel. Voluntarii au fost protejati cu manusi si masti.
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