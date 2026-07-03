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Zid de sprijin surpat pe drumul spre Poiana Braşov, după ploile abundente. Circulaţia se desfăşoară alternativ
Zid de sprijin surpat pe drumul spre Poiana Braşov
Publicat3 iul. 2026, 22:24
Sursărealitatea.net
Primăria Braşov a anunţat, vineri, că o porţiune de aproximativ 30 de metri din zidul de sprijin al drumului spre staţiunea Poiana Braşov s-a surpat în urma ploilor abundente din ziua precedentă. În zonă a fost constatată şi o tasare a căii de rulare, pe o lungime de 60-70 de metri.
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