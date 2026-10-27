Cătălin Predoiu, după capturarea sabotorilor de la Carfil Brașov: „Ne putem aștepta la escaladări pe linia sabotajelor”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 27 oct. 2026, 13:59

Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu avertizează că România se poate aștepta la escaladări ale actelor de sabotaj. El cere ca instituțiile statului să fie sprijinite și dezvoltate accelerat. Predoiu a subliniat rolul pe care l-a avut MAI, prin structurile de poliție și de informații, în operațiunea de capturare a sabotorilor de la fabrica de armament Carfil din Brașov.

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