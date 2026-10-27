Cătălin Predoiu, după capturarea sabotorilor de la Carfil Brașov: „Ne putem aștepta la escaladări pe linia sabotajelor”

Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu avertizează că România se poate aștepta la escaladări ale actelor de sabotaj. El cere ca instituțiile statului să fie sprijinite și dezvoltate accelerat. Predoiu a subliniat rolul pe care l-a avut MAI, prin structurile de poliție și de informații, în operațiunea de capturare a sabotorilor de la fabrica de armament Carfil din Brașov.
''Salut, la rândul meu, succesul SRI și DIICOT în operațiunea de capturare a sabotorilor de la Carfil. În același timp, subliniez și rolul esențial pe care MAI l-a avut, prin structurile sale de poliție și culegere de informații, în această operațiune, care a inclus și o importantă componentă de cooperare polițienească internațională. Felicitări tuturor instituțiilor implicate și celor care au participat direct la operațiune, atât la nivel de coordonare, cât și în teren!'', a scris marți Predoiu pe Facebook.
Potrivit lui Predoiu, acest act de ostilitate arată, o dată în plus, presiunea cu care se confruntă de luni de zile instituțiile de ordine publică și securitate națională.
''Cred că se cuvine ca cei care nu au altă prioritate decât să le critice din orice poziție să gândească mai înțelept, inclusiv din perspectiva mijloacelor logistice pe care le au la dispoziție și a investițiilor rapide care trebuie făcute în consolidarea acestor structuri din punct de vedere logistic și financiar. Este de așteptat ca aceste presiuni să crească, pe toată linia acțiunilor hibride. Ne putem aștepta în continuare la escaladări pe linia sabotajelor și poate chiar la încercări de atacuri de tip terorist. Instituțiile noastre dispun de expertiza și capacitatea de a le face față, dar trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat, prin măsuri concrete de finanțare și dezvoltare a capacităților'', a transmis fostul ministru de Interne.
DIICOT și SRI au anunțat luni că au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini (doi bieloruși și un ucrainean) rezidenți în state UE, membri ai unei rețele de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicați în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, filială a Romarm.