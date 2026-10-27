Cazul Anastasia. Ce pedeapsă a primit șoferița fără permis care a accidentat-o mortal pe fetiță

Publicat 27 oct. 2026, 11:20 Sursă agerpres

Femeia care a lovit-o mortal pe fetița de 4 ani, Anastasia, în comuna Scobinți (Iași) în iunie 2022, a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 6 luni închisoare cu executare.

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