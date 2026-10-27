Ninsori abundente pe Transfăgărășan: DRDP Brașov analizează închiderea circulației

Ninsorile abundente au acoperit carosabilul de pe Transfăgărășan, în zona alpină a Munților Făgăraș. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov intervine cu utilaje și analizează închiderea circulației.
Marți, 27 octombrie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat că utilajele de deszăpezire acționează pe DN7C pentru îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialelor antiderapante. Stratul consistent de zăpadă depus în zona alpină îngreunează circulația, iar autoritățile discută posibilitatea închiderii drumului.
Decizia finală privind suspendarea traficului nu a fost încă luată, însă prognoza meteorologică nu indică o îmbunătățire rapidă a condițiilor. DRDP Brașov recomandă șoferilor să evite deplasarea pe Transfăgărășan dacă autoturismele nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă.
Probleme și pe Transalpina
Vremea de iarnă a afectat și circulația pe Transalpina. Luni, 26 octombrie, drumul a fost închis temporar, după ora 18:00, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, între kilometrii 34+800 și 59+800.
Conform informațiilor transmise de Mediafax, drumarii continuă intervențiile pentru curățarea carosabilului în zona alpină a Transfăgărășanului, în timp ce autoritățile analizează dacă traficul mai poate fi menținut în condiții de siguranță.