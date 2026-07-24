Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine după ce vorbim cu cineva?
Uneori, o simplă conversație poate avea un efect terapeutic surprinzător. În ediția de astăzi, Nicole Păcuraru, explică de ce ne simțim mai bine după ce vorbim cu cineva și cum comunicarea poate contribui la echilibrul emoțional și sănătatea psihică.
Citește și
- 14:03Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”
- 10:34Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți
- 23:08O femeie de 31 de ani a născut cvadrupleți la Miercurea-Ciuc
- 14:47Ministrul Sănătăţii, după deblocarea celor 22 de posturi de asistenţi la Spitalul Marie Curie:”Nu rezolvă problema majoră cu care se confruntă sistemul”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News