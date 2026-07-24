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Actualitate· 1 min citire
Accident neobișnuit în județul Brașov. Un TIR plin de curcani s-a răsturnat, iar zeci de păsări au invadat șoseaua
FOTO: news.bv
Publicat24 iul. 2026, 09:35
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier neobișnuit a avut loc joi, pe DN 112A, pe tronsonul de drum care leagă localitățile Hălchiu și Codlea, județul Brașov. Un autocamion încărcat cu pasări s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar zeci de păsări au invadat șoseaua.
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