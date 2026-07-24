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Pământul s-a zguduit în Vrancea, la primele ore ale dimineții. Cutremurul s-a produs aproape de Buzău și Focșani

Cutremur în România

Cutremur în România

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat24 iul. 2026, 08:53
SursăRealitatea.net

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,3, s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 05:19, la o adâncime de 109,3 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs la 47 de kilometri sud de Buzău, 53 de kilometri sud de Focșani, 70 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 74 de kilometri est de Brașov și 76 de kilometri nord-est de Ploiești.

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