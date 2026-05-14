Negocieri cruciale la Cotroceni joi și vineri pentru noul Guvern. Pe cine va accepta Nicușor Dan în locul lui Bolojan

Începe o nouă rundă de negocieri pentru formarea executivului la Palatul Cotroceni! Președintele Nicușor Dan convoacă pentru a doua oară, conform surselor Realitatea Plus, discuții informale cu liderii politici înainte de consultările oficiale de săptămâna viitoare. Astăzi și mâine se duc ultimele discuții pentru formulele noului guvern.

Președintele Nicușor Dan a convocat joi și vineri mai multe discuții informale la Palatul Cotroceni, în încercarea de a contura o nouă majoritate guvernamentală și de a desemna un premier, potrivit surselor Realitatea Plus.

Șeful statului a transmis că formarea unui nou guvern se va face într-un termen rezonabil, că varianta unui premier tehnocrat nu este de preferat și că nu va desemna un candidat la funcția de prim-ministru fără o majoritate clară în Parlament. Pentru investirea unui nou guvern sunt necesare 233 de voturi din partea parlamentarilor.

Discuțiile informale de joi și vineri vin după o rundă anterioară de negocieri, desfășurată săptămâna trecută tot cu președintele Nicușor Dan, la care au participat Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

La începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni, sunt așteptate consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, la care vor fi invitate toate partidele politice. Fiecare formațiune politică va veni cu propria delegație și va prezenta președintelui atât varianta de premier susținută, cât și poziția față de o eventuală majoritate guvernamentală.