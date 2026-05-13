Anca Alexandrescu, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru viitorul guvern: „Nicușor Dan își dorește un premier nou”

Jurnalista Anca Alexandrescu a transmis că Sorin Grindeanu le-a comunicat miercuri membrilor Biroului Politic Național al PSD că s-a întâlnit de două ori cu președintele Nicușor Dan, iar revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru este „exclusă”.

„Pe mine să mă iertați, dar eu nu mă preocup de B9, mă preocup de ce se întâmplă în România, cu foarte puțin timp în urmă a început ședința la PSD, Sorin Grindeanu i-a informat pe membrii Biroului Politic Național că s-a întâlnit de 2 ori cu Nicușor Dan că ”este exclus să mai revină vreodată Ilie Bolojan, prim-ministru, că președintele l-a rugat să reia discuția după summitul B9, că de fapt nu este un război al lui Bolojan și USR cu PSD, ci este de fapt cu Nicușor Dan, la care s-ar alia și Laura Codruța Kovesi.” am să revin puțin mai târziu cu date suplimentare.

S-au dezvăluit de fapt ceea ce noi spunem de foarte multă vreme, că totul este un plan pus la punct de foarte mult timp, că Ilie Bolojan a ars niște etape și a ajuns la București pe un plan foarte bine stabilit dinainte, Nicușor Dan se pare că a ieșit din planul lor, și nu le mai convine, trebuie să-l execute, asta este, eu le urez succes, știți foarte bine opinia mea despre Nicușor Dan, însă eu voi arăta diseară niște lucruri suplimentare, o să arăt și eficiența domnului Bolojan la Oradea, pentru că proiectele care au fost făcute pe foarte mulți bani europeni, au pierdut bani europeni sau unele dintre ele s-au deteriorat la foarte scurt timp, și acum se plătesc bani de la bugetul național, adică plătim noi pentru nefăcutele lui Bolojan și ale găștii lui Bolojan.

O să vorbesc despre Dealu Ciuperca, o să vorbesc despre ce a pus în ultima ordonanță de urgență cu gazele pentru 3 comune cu dedicație din județul Bihor, bani europeni pierduți, de Boloș și de Ghinea, și acum noi trebuie să plătim, pe ușa din dos a băgat, bineînțeles, Ilie Bolojan lucrul acesta, trebuie să plătim pentru „profesionalismul” lor. O să arăt, eu mi-am propus acum să arăt că mitul Ilie Bolojan nu mai stă în picioare, după ce voi arăta realitatea de la Oradea și din actele pe care le-a făcut de când este la Guvern.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.