Șofer fără permis, reținut după ce a condus o mașină neînmatriculată în județul Brașov

Un bărbat de 31 de ani din localitatea Cuciulata, județul Brașov, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volanul unui autoturism neînmatriculat și fără a avea permis de conducere.

Incidentul a avut loc în data de 4 mai 2026, în jurul orei 10:40, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara desfășurau activități de supraveghere a traficului rutier. Aceștia au oprit pentru control un autoturism care circula pe o stradă din Cuciulata și care avea montate plăcuțe cu numere provizorii de înmatriculare.

În urma verificărilor, agenții au constatat că mașina nu era înmatriculată, iar plăcuțele provizorii erau expirate. Totodată, după verificarea documentelor și consultarea bazelor de date, polițiștii au stabilit că bărbatul aflat la volan nu deținea permis de conducere. Pe baza probelor administrate în dosarul penal, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea. Bărbatul este cercetat pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale.