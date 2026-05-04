Dan Dungaciu: AUR nu va arunca la coș 40% din speranța românească pentru a ne pune insigna de ministru sau secretar de stat

Sursă: realitatea.net

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat în exclusivitate la Culisele Statului Paralel că actuala criză politică nu pare să de îndrepte spre o rezolvarea de durată, chiar și în condițiile în care Ilie Bolojan va fi doborât prin moțșiunbe de cenzură. Dungaciu a invocat declarațiiel preșdintelui Nicușor Dan, opinând cîă aceastea nu indică o schimbare autentică, ci doar o cosmetizare a situației politice.

„Sentimentul transmis de președinte este că lucrurile se vor schimba, dar vor rămâne la fel, deci va continua aceeași băltire, vom avea o nouă coaliție care va rezolva lucrurile, evident în cel mai prost mod cu putință".

Liderul AUR a invocat lși scenariul potrivit căruia principalulpl paritd vinivat pentru situașia de criză în care s-a ajuns este PNL și comprtamentul acestuia de-a lungul anilor.

"PNL și-a ratat orice vocație și și-a trădat orice istorie. Partidul acesta a devenit o garderobă politică, au acceptat orice conducere li s-a dat, n-au creat nicio viziune politică. Teoretic vorbind, PNL ar fi, după AUR, partidul cel mai bine plasat în eventualitatea unor alegeri. Au pentru prima dată un lider care este mult peste scorul partidului.”

DUNGACIU: Bolojan are o încăpățânare care-l face să nu acorde atenție

Dungaciu a continuat explicând că nici PSD nu propune o schimbare reală, ci doar o ajustare superficială.

„Ce a spus PSD: totul e bine, mai puțin Ilie Bolojan. Deci totul va rămâne la fel, cu aceeași viziune care nu a adus nimic bine. Nu vom asista la nicio schimbare, vom asista la un lucru care va merge în aceeași criză, cu aceeași viziune care înseamnă lipsă de viziune, fără un proiect de politică externă, fără proiect strategic, fără nicio capacitate de a se descurca.”

În opinia sa, soluțiile propuse de actualele partide sunt depășite și nu răspund realităților economice și geopolitice.

„Noi credem că acești oameni nu au venit cu niște soluții viabile, ci unele de tip contabil. Ei gândesc România de acum 10–20 de ani, cu o situație de relativ echilibru, cu fondul monetar care intervenea. Problema este că în jurul nostru lumea este pe cale să se prăbușească. Viziunea noastră este una a antreprenoriatului, a bazării pe resursele economice proprii. Este vorba despre un alt tip de gândire. Când noi vorbim de scăderea taxelor, noi spunem că atunci când este o criză trebuie să-i lași pe oameni să se descurce, pe micii antreprenori. Bolojan are o încăpățânare care-l face incapabil să acorde atenție la ceea ce nu înțelege.”

DUNGACIU: AUR nu va înșela așteptările electoratului pentru funcții

Liderul AUR a precizat că formațiunea sa va prezenta un proiect concret, dar numai în condițiile în care i se oferă posibilitatea reală de a-l implementa.

„Noi punem mâine pe masă un proiect: ne dați premierul, vă asumați proiectul, putem să schimbăm ceva. Dacă cineva își imaginează că AUR intră cu 20% într-o coaliție de 1–2–3 partide și că poate schimba ceva, înseamnă că nu înțelege nimic. Și dacă cineva își imaginează că va risipi 40% din electoratul României, se înșală, AUR nu va arunca la coș 40% din speranța românească pentru a ne pune insigna de ministru sau secretar de stat.”

Declarațiile vin în contextul tensiunilor politice majore dinaintea votului la moțiunea de cenzură, într-un moment în care toate partidele își recalibrează strategiile.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la