Secretarul pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului, la „SelectUSA Investment Summit”

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului, Clara Volintiru, participă, în perioada 4–8 mai 2026, la „SelectUSA Investment Summit”, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate atragerii și promovării investițiilor la nivel global.

Participarea delegației economice a România reflectă angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic cu SUA, atât la nivel subnațional, cât și în relațiile economice și de afaceri.

Summit-ul a fost deschis de Secretarul pentru Comerț al Statele Unite ale Americii, Howard W. Lutnick, care a prezentat o viziune axată pe dezvoltarea economică prin producție cu valoare adăugată ridicată și inovare tehnologică. În cadrul intervenției sale a fost subliniată importanța dezvoltării unor parteneriate reale și aprofundate cu SUA, inclusiv la nivelul statelor federale, prin colaborarea dintre autorități publice, investitori străini, companii private și mediul universitar.

Evenimentul reunește lideri guvernamentali, reprezentanți ai mediului de afaceri și investitori din întreaga lume, oferind un cadru relevant pentru dialog și identificarea de noi oportunități de cooperare. În marja summit-ului au loc întâlniri bilaterale și discuții aplicate, menite să sprijine dezvoltarea relațiilor economice și inițiativele de investiții între România și Statele Unite ale Americii.