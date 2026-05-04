Pîslaru anunță că România primește integral cererea de plată 4 din PNRR: 2,62 miliarde de euro, fără penalizări
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni seară, la finalul ședinței de Guvern, că România va încasa integral suma de 2,62 miliarde de euro aferentă cererii de plată numărul 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
O premieră din 2021.
Ministrul a subliniat că este vorba despre o „cerere de plată curată", ceea ce înseamnă că toate jaloanele asumate au fost îndeplinite fără obiecțiuni din partea Comisiei Europene.
„Avem o cerere de plată curată pe cererea de plată 4 din PNRR. Nu avem ce scrisoare să primim de tip cererea de plată 3, lucru care este o premieră pentru România din anul 2021", a declarat Pîslaru.
Cererea nr. 4 fusese depusă în decembrie 2025, iar în prezent este „încheiată, curată", potrivit ministrului.
Negocieri finalizate cu statele nordice
O altă veste importantă anunțată luni vizează încheierea negocierilor cu Norvegia, Liechtenstein și Islanda pentru o finanțare de aproape jumătate de miliard de euro.
„La venirea Guvernului Bolojan, negocierile erau blocate. Acest pas foarte important a fost bifat", a precizat Pîslaru.
