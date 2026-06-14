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Politica· 2 min citire
Adrian Veștea este noul premier desemnat. Decretul oficial a fost semnat de președintele Nicușor Dan
Eugen Tomac, Nicușor Dan și Adrian Veștea
Publicat14 iun. 2026, 16:37
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Adrian Veștea este desemnat candidat pentru funcția de premier.
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