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Politica· 1 min citire
Cristian Popescu Piedone, mesaj de Ziua Imnului Național: „Deșteaptă-te, române!” este un îndemn la implicare și responsabilitate
Foto Facebook
Cristian Popescu Piedone a transmis, de Ziua Imnului Național, un mesaj în care a subliniat că „Deșteaptă-te, române!” reprezintă mai mult decât un cântec oficial, fiind un apel la demnitate, respect față de țară și implicare civică.
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