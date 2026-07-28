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Actualitate· 1 min citire
Decizie importantă în Ungaria: a fost creată o agenție anticorupție. Viktor Orban, de partea opozanților
Peter Magyar
Parlamentul Ungariei a aprobat marți înființarea unei noi instituții menite să consolideze lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor obținute ilegal.
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