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Sanatate· 1 min citire
Ședință de urgență, în această seară, la Guvern!
Ședință de Guvern
Publicat28 iul. 2026, 18:13
Sursărealitatea.net
Bolojan a convocat de urgență guvernul în plină grevă a medicilor. Noile decizii luate de premierul demis
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