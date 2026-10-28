Directorul Carfil, după ce SRI și DIICOT au identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia: „Poate fi mai rău data viitoare. Cred că a fost un act de intimidare”

Mircea Petru Tanțău, directorul fabricii de armament Carfil din Brașov, a vorbit la B1 TV despre incendiul din septembrie de pe platforma industrială din apropierea fabricii. SRI și DIICOT au anunțat că în spatele incendiului se află o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă. Directorul crede că a fost „un act de intimidare” și avertizează că „poate fi mai rău data viitoare”. El spune și că fabrica, filială a companiei naționale Romarm, luase măsuri împotriva sabotajelor încă din martie.
Mircea Petru Tanțău a declarat că măsurile de securitate au început să fie întărite încă din martie 2026. Au fost intensificate în august, după avertismente privind posibile acte de sabotaj. Directorul Carfil crede că acțiunea a fost mai de grabă un mesaj de intimidare.
„S-au luat măsuri începând cu martie 2026 și le-am intensificat în august 2026, în urma unor informări făcute de instituțiile noastre că ar putea să fim în vizorul unor acte de sabotaj
Părerea mea, n-a fost în intenția lor să provoace ceva în facilități de producție militară. A fost doar un sabotaj prin care să încerce ei să ne insufle nouă teamă, să ne perturbe din activitatea noastră curentă”, a explicat directorul.
„Eu așa cred că a fost un act de intimidare. O intimidare, o atenționare: vedeți că poate fi mai rău data viitoare. Asta e părerea mea.”, a mai spus Mircea Petru Tanțău.
Directorul spune că aceasta este concluzia sa, nu a unei anchete oficială. Acesta a ținut să clarifice faptul că incendiul s-a produs pe platforma industrială Carfil, care găzduiește numeroase societăți cu activități civile, nu în facilitățile de producție militară ale uzinei. Acesta a subliniat că facilitățile militare beneficiază de măsuri suplimentare de securitate.
„Sunt patru tronsoane acolo de clădiri, aproape paralele, deci nu avea cum să ajungă la noi așa ceva”, a declarat directorul.