Directorul Carfil, după ce SRI și DIICOT au identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia: „Poate fi mai rău data viitoare. Cred că a fost un act de intimidare”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 oct. 2026, 14:47

Mircea Petru Tanțău, directorul fabricii de armament Carfil din Brașov, a vorbit la B1 TV despre incendiul din septembrie de pe platforma industrială din apropierea fabricii. SRI și DIICOT au anunțat că în spatele incendiului se află o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă. Directorul crede că a fost „un act de intimidare” și avertizează că „poate fi mai rău data viitoare”. El spune și că fabrica, filială a companiei naționale Romarm, luase măsuri împotriva sabotajelor încă din martie.

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