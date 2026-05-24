Actualitate· 2 min citire

Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov

24 mai 2026, 10:38
urs

urs

Articol scris de Andreea Damian

Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov în noaptea de vineri, 22 mai. Angajații susțin că au cerut ajutor la 112, însă intervenția autorităților ar fi întârziat.

„Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă”, au transmis persoane din zonă, potrivit Brașov Știri.

Angajații hotelului povestesc că ursul a intrat în clădire, moment în care au sunat la 112. Autoritățile le-ar fi spus că „nu este o urgență și să nu mai sune la ei”, ci la Poliția din Poiana Brașov.

Aceștia susțin că, în lipsa unei intervenții rapide, personalul hotelului a fost nevoit să stea de pază pe timpul nopții pentru a proteja turiștii și colegii.

„Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au mai spus aceștia.

Operatorii din turism avertizează că fenomenul începe să afecteze serios imaginea stațiunii, una dintre cele mai importante destinații montane din România. Mulți turiști evită deja zona, mai ales familiile cu copii, iar oamenii cer intervenții urgente și măsuri concrete pentru prevenirea tragediilor.

Tot luna aceasta, un urs a fost surprins alergând pe străzile din Brașov în plină zi, în apropierea Facultății de Silvicultură.

Citește și:

Mai multe articole despre

urs, hotel, poiana brasov

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe