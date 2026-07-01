Scădere pe linie la BNR: Rezervele valutare au coborât la 63,5 miliarde de euro, cu peste jumătate de miliard sub nivelul din mai

Banca Națională a României a înregistrat o ușoară contracție a rezervelor valutare la finalul primului semestru din acest an. Potrivit datelor oficiale publicate miercuri, „perna” de siguranță a BNR a coborât la 63,4 miliarde de euro la 30 iunie 2026, marcând o scădere de 600 de milioane de euro comparativ cu pragul de 64 de miliarde raportat la sfârșitul lunii mai.
Intrări masive din PNRR, depășite de plățile în contul datoriei publice
Dinamicile din conturile Băncii Naționale a României în luna iunie arată un volum intens de tranzacții. Pe parcursul lunii, în vistieria băncii centrale au intrat 4,02 miliarde de euro. Această sumă a fost alimentată substanțial de o nouă tranșă din împrumutul acordat de Comisia Europeană prin PNRR, în valoare de aproximativ 2,25 miliarde de euro, la care s-au adăugat depunerile în conturile Ministerului Finanțelor și modificările rezervelor minime obligatorii pe care băncile comerciale le mențin în valută.
Cu toate acestea, fluxurile de ieșire au fost mai mari decât încasările, totalizând 4,58 miliarde de euro. Acest deficit lunar a fost generat în principal de plățile scadente de rate și dobânzi aferente datoriei publice externe denominate în valută, dar și de retragerile legate de recalibrarea rezervelor minime obligatorii ale instituțiilor bancare.
Rezerva de aur rămâne stabilă, dar activele internaționale totale scad
În timp ce rezervele de valută au cunoscut fluctuații, rezerva de aur a României a rămas neschimbată, menținându-și cantitatea istorică de 103,6 tone. Ca urmare a evoluției prețurilor de pe piețele internaționale, stocul de metal prețios a fost evaluat la 11,7 miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie.
Trăgând linie după evoluția ambelor componente, rezervele internaționale totale ale României — care cumulează valuta și aurul deținut de BNR — au înregistrat o contracție la finalul primului semestru. Acestea au coborât la valoarea de 75,2 miliarde de euro, comparativ cu nivelul de 77 de miliarde de euro raportat la sfârșitul lunii mai.
Presiune constantă în iulie: Sute de milioane de euro pleacă din țară
Calendarul financiar nu oferă nicio pauză băncii centrale în perioada următoare. Potrivit calendarului de administrare a datoriei publice, pentru luna iulie sunt deja programate plăți scadente în contul datoriei externe.
România va trebui să achite, fie direct prin conturile băncii centrale, fie prin cele garantate de Ministerul Finanțelor, o sumă de aproximativ 697 de milioane de euro, fapt ce va menține o presiune constantă asupra rezervelor de care dispune BNR.