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Tragedie la Brașov! Bărbat MORT, după ce a căzut de la etaj!

Tragedie la Brașov FOTO: Facebook / Sevaciuc Elena

Tragedie la Brașov FOTO: Facebook / Sevaciuc Elena

Scris deStoica Marian
Publicat11 iul. 2026, 12:49
Sursărealitatea.net

Un bărbat s-ar fi aruncat sau a căzut de la etajul al doilea al unui bloc.

Momente tragice, în această dimineață, pe Bulevardul Griviței din Brașov.

Un bărbat s-ar fi aruncat sau a căzut de la etajul al doilea al unui bloc de pe b-dul Griviței. În filmările postate pe facebook de Elena Sevaciuc se vede cum victima este întinsă pe trotuar, îmbracată sumar și desculță.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat zeci de minute să resusciteze bărbatul, fără succes din păcate. A fost declarat decesul, iar polițiștii ajunși la fața locului au deschis o anchetă.

VIDEO, AICI

FOTO și VIDEO: Facebook / Sevaciuc Elena

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