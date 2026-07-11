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Actualitate· 1 min citire
Tragedie la Brașov! Bărbat MORT, după ce a căzut de la etaj!
Tragedie la Brașov FOTO: Facebook / Sevaciuc Elena
Publicat11 iul. 2026, 12:49
Sursărealitatea.net
Un bărbat s-ar fi aruncat sau a căzut de la etajul al doilea al unui bloc.
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