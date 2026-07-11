Politica· 1 min citire

Ultimatum de la PSD: Solicită guvern cu puteri depline pentru a nu pierde miliardele din fondurile europene SAFE

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat11 iul. 2026, 09:05
SursăRealitatea PLUS

Partidul Social Democrat lansează un apel de urgență către toate forțele politice și cere învestirea imediată a unui executiv cu puteri depline. Social-democrații avertizează că blocajul politic actual pune în pericol miliarde de euro din fondurile europene destinate combaterii crizei energetice.

Într-un comunicat oficial emis sâmbătă, conducerea PSD dă vina pe celelalte partide politice pentru prelungirea crizei guvernamentale și solicită responsabilitate pentru a nu compromite definitiv accesul României la instrumentul european SAFE (Supporting Affordable Energy).

„PSD solicită tuturor partidelor politice să înceteze blocajul pentru a nu compromite definitiv șansele României de a-și consolida stabilitatea economică și energetică prin instrumentul SAFE”, se arată în documentul citat.

Blocajul administrativ: Guvernul demis are mâinile legate

Social-democrații atrag atenția că implementarea și accesarea fondurilor SAFE intră în competența exclusivă a Guvernului României. Conform legislației, nici parlamentarii și nici grupurile parlamentare nu au dreptul constituțional de a iniția proiecte de lege sau măsuri executive în acest domeniu specific.

Actul normativ necesar poate fi elaborat doar de către Ministerul Finanțelor, însă actualul guvern demis nu are dreptul legal, conform Constituției, să inițieze astfel de demersuri sau proiecte de legi organice. Din acest motiv, PSD subliniază că prelungirea interimatului și lipsa unui guvern legitim amenință grav securitatea economică a țării și stabilitatea financiară a milioanelor de cetățeni care depind de aceste ajutoare.

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