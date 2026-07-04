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Zelenski și Merz au discutat despre apărarea aeriană a Ucrainei: „Rachetele Patriot sunt prioritatea”

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 18:14

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu cancelarul german Friedrich Merz despre consolidarea apărării aeriene a țării, la doar două zile după atacul cu rachete lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu zeci de victime.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul ucrainean a precizat că principala prioritate o reprezintă asigurarea unui număr mai mare de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Potrivit lui Zelenski, discuția cu șeful Guvernului german s-a concentrat asupra modalităților prin care Ucraina poate obține muniție suplimentară pentru aceste sisteme, considerate esențiale în interceptarea atacurilor cu rachete balistice.

„Rachetele pentru sistemele Patriot sunt în prezent principala prioritate. Cu atacurile sale cu rachete asupra Ucrainei, Rusia își joacă ultima carte. Nu mai are nicio altă opțiune pentru a prelungi războiul”, a transmis președintele ucrainean.

În prezent, apărarea aeriană a Ucrainei reușește să intercepteze un număr important de drone și rachete de croazieră, însă întâmpină dificultăți în fața rachetelor balistice. Sistemele Patriot, produse în Statele Unite, sunt considerate cele mai eficiente împotriva acestor amenințări, însă Kievul dispune de un număr limitat de astfel de echipamente.

Germania a furnizat anterior sisteme Patriot Ucrainei și continuă să sprijine autoritățile de la Kiev în eforturile de achiziționare a muniției necesare pentru funcționarea acestora.

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