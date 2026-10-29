Suspecții incendiului de la CARFIL Brașov, acuzați că pregăteau un sabotaj și în Germania. Ce au descoperit anchetatorii
Anchetă internațională după incendiul de la CARFIL Brașov
Doi cetățeni belaruși sunt anchetați în Germania și în dosarul incendiului de la CARFIL Brașov. Autoritățile verifică posibile legături între cele două cazuri.
Doi cetățeni belaruși, suspectați de implicare în pregătirea unor acte de sabotaj pe teritoriul Germaniei, sunt anchetați și în legătură cu incendiul izbucnit la fabrica CARFIL din Brașov. Potrivit informațiilor publicate de presa germană, cei doi ar fi avut în plan incendierea unei clădiri sau a unei infrastructuri critice din apropierea orașului Nürnberg.
Cazul este investigat de autoritățile din mai multe state europene, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă există o legătură între incidentul din România și presupusele acțiuni pregătite în Germania.
Doi cetățeni belaruși, suspectați că pregăteau acte de sabotaj în Germania
Cei doi bărbați, în vârstă de 39 și 50 de ani, au fost reținuți în Germania și se află în arest preventiv din 7 octombrie. Potrivit informațiilor relatate de publicația Der Spiegel și de agenția Reuters, aceștia ar fi intenționat să incendieze o clădire sau un obiectiv de infrastructură critică din zona orașului Nürnberg.
Conform procurorilor germani, suspecții ar fi urmat să acționeze în beneficiul unui guvern sau al unei organizații din străinătate, în schimbul unor sume de bani. Autoritățile nu au precizat public în numele cărui stat ar fi fost organizată presupusa operațiune.
Presa germană a relatat despre posibile legături ale celor doi cu Rusia. Aceste informații fac însă obiectul investigațiilor, iar cetățenia suspecților sau presupusele lor conexiuni nu reprezintă, în sine, dovezi ale implicării unui stat străin.
Ce legătură ar exista între suspecți și incendiul de la CARFIL Brașov
Autoritățile române investighează posibila implicare a celor doi cetățeni belaruși în incendiul izbucnit în noaptea de 14 septembrie, într-un parc industrial din Brașov, unde funcționează și fabrica CARFIL.
Compania activează în industria de apărare și produce echipamente și muniție destinate acestui sector. Incidentul a intrat în atenția anchetatorilor, care încearcă să stabilească dacă incendiul a fost provocat intenționat și dacă există indicii privind o acțiune de sabotaj.
Potrivit informațiilor publicate de Der Spiegel, ancheta din România vizează presupusa participare a celor doi bărbați la acest incident.
Procurorii români au solicitat extrădarea suspecților aflați în Germania, precum și a unui cetățean ucrainean reținut în Polonia în legătură cu același dosar.
Investigațiile desfășurate în România, Germania și Polonia urmăresc să clarifice rolul fiecărei persoane și eventualele conexiuni dintre incidentele cercetate.
Rusia respinge acuzațiile privind presupuse acte de sabotaj
Acuzațiile privind posibile operațiuni de sabotaj atribuite unor persoane care ar acționa în interesul Rusiei au fost respinse în repetate rânduri de autoritățile de la Moscova.
În cazul CARFIL Brașov, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București. Ambasada Rusiei a respins acuzațiile, susținând că acestea nu ar avea un fundament și că nu ar fi fost prezentate dovezi suficiente în sprijinul lor.
În acest context, anchetatorii continuă verificările pentru a stabili circumstanțele incendiului de la Brașov și pentru a determina dacă există o legătură directă între acest caz și presupusele planuri de sabotaj din Germania.
Anchetele continuă în trei țări europene
Dosarul CARFIL Brașov a căpătat o dimensiune internațională, în condițiile în care autoritățile din România, Germania și Polonia investighează posibila implicare a unor persoane în activități coordonate de sabotaj.
Deocamdată, legăturile dintre incidente și eventualele responsabilități individuale trebuie stabilite prin procedurile judiciare. Vinovăția persoanelor suspectate nu a fost stabilită definitiv de instanțele competente.
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