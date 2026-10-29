Accident în Brașov: o ambulanță a lovit o mașină și un autocar. O gravidă era în autospecială

Accident în Brașov: o ambulanță a lovit o mașină și un autocar. O femeie însărcinată se afla în autospecială și a fost dusă la maternitate.
Un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță, un autoturism și un autocar s-a produs miercuri seară, pe o stradă din municipiul Brașov. În autospeciala medicală se afla o femeie însărcinată, care a fost preluată ulterior de un alt echipaj și transportată la maternitate.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități și relatate de Știrile ProTV, în eveniment au fost implicate 13 persoane. O singură persoană a suferit leziuni minore și a primit asistență medicală.
Cum s-a produs accidentul din Brașov
Accidentul a avut loc după ora 17:00. Conform primelor informații, șoferul ambulanței nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, pe care l-a lovit.
Ulterior, conducătorul autospecialei ar fi tras de volan și ar fi intrat în coliziune cu un autocar care circula regulamentar.
În urma impactului, șoferul autocarului a suferit câteva zgârieturi. Vehiculul transporta muncitori de la o fabrică.
Împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști.
Ce s-a întâmplat cu femeia însărcinată aflată în ambulanță
În ambulanța implicată în accident se afla o tânără însărcinată, care avea nevoie de transport medical. După coliziune, aceasta a fost preluată de un alt echipaj și dusă la maternitate.
Din fericire, femeia nu a fost rănită în urma evenimentului rutier, potrivit informațiilor publicate de sursa citată.
Reprezentantul ISU Brașov a precizat că, dintre cele 13 persoane implicate, una singură a prezentat afecțiuni minore pentru care a fost acordată asistență medicală.
Potrivit relatării inițiale, ambulanța nu ar fi avut pornite semnalele acustice și luminoase în momentul producerii accidentului.
Poliția a deschis o anchetă
În urma accidentului, circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate timp de mai bine de o oră.
Polițiștii au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea și care au fost împrejurările în care ambulanța a lovit celelalte două vehicule.
Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, în special în condiții meteorologice nefavorabile, și să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculele din față.
Ancheta urmează să clarifice toate circumstanțele accidentului rutier din Brașov.