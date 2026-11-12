Literele BRAȘOV de pe Tâmpa se vor ilumina în albastru. Care este motivul?

Literele BRAȘOV de pe Tâmpa vor fi iluminate în albastru astăzi, 12 noiembrie, pentru a marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Pneumoniei. Prin acest gest simbolic, municipiul Brașov se alătură unei campanii internaționale de conștientizare a riscurilor asociate acestei afecțiuni și de promovare a prevenției.
Acțiunea are loc la solicitarea organizației Pneumolight și a Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Pneumonie și a Familiilor acestora (NEUMOAI). Brașovul se numără printre orașele participante la campania globală, la care s-au alăturat peste 40 de țări, cu 199 de orașe și 328 de monumente care vor fi iluminate în albastru.
Pneumonia provoacă aproximativ 2,5 milioane de decese anual
Pneumonia continuă să reprezinte una dintre cele mai grave boli infecțioase la nivel mondial, afectând în special copiii, persoanele vârstnice și categoriile vulnerabile ale populației.
La nivel global, boala provoacă aproximativ 2,5 milioane de decese în fiecare an, ceea ce înseamnă un deces la fiecare 13 secunde. Cu toate acestea, numeroase cazuri pot fi prevenite, iar boala poate fi tratată eficient prin vaccinare, diagnosticarea timpurie și accesul la servicii medicale adecvate.
Prin iluminarea în albastru a unor clădiri și monumente reprezentative, organizatorii urmăresc să atragă atenția asupra impactului pneumoniei și asupra importanței măsurilor de prevenție.
Brașovul participă la o campanie internațională de conștientizare
Pneumolight este o inițiativă internațională non-profit care își propune să crească nivelul de informare privind pneumonia prin educație, campanii publice și implicarea comunităților.
Campania face parte din coaliția globală Every Breath Counts (Fiecare respirație contează), din European Lung Foundation (Fundația Europeană a Plămânului) și din Federația Asociațiilor de Pacienți cu Afecțiuni Respiratorii (FENAER).
Inițiativa beneficiază de sprijinul a peste 36 de organizații și societăți științifice din întreaga lume.
Iluminarea literelor BRAȘOV de pe Tâmpa în albastru transmite un mesaj de solidaritate cu persoanele afectate de pneumonie și contribuie la promovarea informării și prevenirii acestei boli.
Mai multe informații despre campania internațională sunt disponibile pe site-ul oficial: https://pneumolightconference.com/lighting-up-the-world/