Otokar a livrat 378 de vehicule blindate COBRA II ATBTU Armatei Române. Producția locală include șase noi variante

Otokar a livrat Forțelor Armate Române 378 de vehicule blindate COBRA II ATBTU, care au fost repartizate în peste 40 de unități militare. Programul de livrare este însoțit de extinderea producției locale, diversificarea variantelor de vehicule și dezvoltarea competențelor industriale din România.
După livrarea a două variante în anul 2025, producția locală s-a extins în 2026, când au fost incluse șase noi configurații, adaptate diferitelor cerințe operaționale ale Forțelor Armate Române.
Șase noi variante COBRA II produse în România în 2026
Extinderea producției locale vizează șase variante ale vehiculului blindat COBRA II ATBTU, fiecare având un rol specific în cadrul misiunilor militare:
Vehiculul de bază, dotat cu turelă deschisă și mitralieră de 7,62 mm;
Varianta echipată cu sisteme de comunicații FOS, destinată susținerii comunicațiilor operaționale;
Vehiculul de cercetare și recunoaștere, destinat misiunilor de observare și obținere a informațiilor;
Transportorul blindat de personal (APC), echipat cu stație de armament telecomandată (RCWS);
Vehiculul purtător de rachete antitanc ghidate (ATGM), destinat misiunilor antiblindate;
Vehiculul pentru evacuare medicală (MEDEVAC), configurat pentru sprijin medical și evacuarea răniților.
Diversificarea configurațiilor permite utilizarea platformei COBRA II într-o gamă mai largă de misiuni, de la transportul personalului și recunoaștere până la sprijinul de luptă și evacuarea medicală.
Automecanica S.A., principalul partener industrial al Otokar în România
Dezvoltarea programului COBRA II ATBTU se bazează pe implicarea industriei naționale de apărare. Automecanica S.A. este principalul partener industrial al Otokar în România, fiind sprijinită de o rețea de subcontractanți locali.
Printre companiile românești implicate în program se numără Pro Optica, ISBC, ISW, ROMTECH, Bluespace și IOR.
Participarea acestor furnizori contribuie la integrarea industriei locale în lanțul de producție al vehiculelor blindate și la dezvoltarea capacităților naționale în domeniul tehnicii militare.
Peste 200 de persoane au beneficiat de instruire
Programul Otokar COBRA II ATBTU include și o componentă importantă de pregătire profesională. Peste 200 de persoane au beneficiat de instruire, contribuind atât la dezvoltarea competențelor locale în domeniul producției de tehnică militară, cât și la consolidarea capacităților operaționale ale personalului militar care utilizează aceste vehicule.
Pregătirea specialiștilor și a personalului militar reprezintă un element important pentru exploatarea eficientă a tehnicii livrate, precum și pentru susținerea pe termen lung a programului.
COBRA II ATBTU, un program important pentru industria de apărare din România
Livrarea celor 378 de vehicule blindate COBRA II ATBTU și repartizarea acestora în peste 40 de unități militare marchează o etapă importantă în implementarea programului destinat Forțelor Armate Române.
Extinderea producției locale în 2026, prin introducerea celor șase noi variante, alături de implicarea Automecanica S.A. și a subcontractanților români, evidențiază rolul industriei naționale în realizarea și susținerea programelor de înzestrare militară.
Prin acest program, colaborarea dintre Otokar și partenerii industriali din România contribuie la dezvoltarea capacităților de producție, la formarea personalului specializat și la consolidarea suportului industrial pentru tehnica militară aflată în dotarea Armatei Române.