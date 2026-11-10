Harsha Engineers restrânge activitatea fabricii din Ghimbav. Producătorul indian pregătește restructurări în România
Harsha Engineers
Harsha Engineers restructurează fabrica din Ghimbav, județul Brașov, pentru reducerea costurilor și eliminarea pierderilor de 7,18 milioane lei.
Harsha Engineers, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de colivii pentru rulmenți, a demarat un proces de restructurare a activității fabricii din Ghimbav, județul Brașov. Compania indiană urmărește reducerea costurilor operaționale și eliminarea pierderilor înregistrate de subsidiara din România, care are aproximativ 190 de angajați.
Decizia vine după mai mulți ani în care unitatea de producție din Ghimbav s-a confruntat cu dificultăți financiare și a raportat pierderi consecutive începând din 2021.
Grupul Harsha Engineers, care a intrat pe piața din România în 2016 prin achiziția fabricii Johnson Metall SRL, redenumită ulterior Harsha Engineers Europe SRL, intenționează să își reorganizeze operațiunile locale începând cu trimestrul fiscal actual.
Harsha Engineers vrea să oprească pierderile fabricii din Ghimbav până în martie 2027
Reprezentanții companiei susțin că restructurarea activității din România face parte dintr-un plan de eficientizare a operațiunilor și de îmbunătățire a structurii costurilor.
Directorul general al grupului, Vishal Rangwala, a explicat că obiectivul principal este oprirea pierderilor operaționale înregistrate de subsidiara românească până la finalul anului financiar curent, respectiv martie 2027.
Conducerea Harsha Engineers consideră că noul model operațional ar putea asigura sustenabilitatea activității pe termen mediu.
Compania nu a precizat însă dacă măsurile de reorganizare vor avea ca efect și revenirea pe profit net, rezultatul depinzând de evoluția vânzărilor și de capacitatea de reducere a cheltuielilor.
În paralel, grupul indian afirmă că dorește să continue dezvoltarea segmentului de colivii pentru rulmenți produs la Ghimbav.
Câți angajați ar putea fi afectați de restructurarea Harsha Engineers
Deocamdată, compania nu a comunicat numărul angajaților care ar putea fi afectați de procesul de restructurare și nici valoarea cheltuielilor estimate pentru reorganizarea fabricii din România.
Directorul financiar al grupului, Maulik Jasani, a precizat că prioritatea conducerii este eliminarea pierderilor, urmând să fie analizate atât relațiile comerciale cu clienții, cât și organizarea internă a companiei.
Conducerea nu a oferit nici un răspuns concret privind viitorul fabricii în eventualitatea în care măsurile de eficientizare nu vor produce rezultatele așteptate.
Fabrica din Ghimbav a raportat pierderi de peste 7 milioane de lei în 2025
Datele financiare arată că Harsha Engineers Europe a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 123 de milioane de lei, față de 112,79 milioane de lei în anul precedent.
Compania a avut un număr mediu de 190 de angajați.
Deși veniturile au crescut, subsidiara românească a continuat să raporteze pierderi. În 2025, rezultatul negativ s-a ridicat la 7,18 milioane de lei, cu aproximativ 1,6 milioane de lei mai puțin decât în anul anterior.
Veniturile totale au avansat cu 4,4%, până la 120,2 milioane de lei, însă cheltuielile au crescut cu 2,7%, ajungând la 127,4 milioane de lei.
Această evoluție evidențiază presiunea costurilor asupra activității fabricii din Ghimbav și explică decizia grupului de a implementa măsuri de restructurare.
Pierderile din România afectează rezultatele grupului indian
Problemele subsidiarei din România s-au reflectat și în rezultatele financiare consolidate ale Harsha Engineers pentru primul semestru al anului fiscal 2027, încheiat la 30 septembrie 2026.
Potrivit companiei, performanța negativă a operațiunilor din România, unde atât EBITDA, cât și profitul net au fost negative, a fost compensată de rezultatele pozitive obținute de fabrica din China.
Grupul a raportat o pierdere netă de aproximativ 1,70 crore rupii, echivalentul a circa 161.500 de euro, în trimestrul al doilea al anului fiscal 2027. Pentru prima jumătate a exercițiului financiar, pierderea netă a ajuns la aproximativ 5 crore rupii, respectiv 475.000 de euro.
Harsha estimează că restrângerea operațiunilor din România ar putea contribui la reducerea pierderilor generate de subsidiarele externe la un nivel marginal pentru întregul an financiar.
Ce este Harsha Engineers, producătorul indian prezent în România din 2016
Înființată în 1986 de familiile indiene Rangwala și Shah, Harsha Engineers este unul dintre cei mai importanți producători de componente pentru rulmenți la nivel internațional.
Compania este cel mai mare producător indian de colivii din alamă pentru rulmenți, în funcție de venituri, și deține o cotă de aproximativ 6,5% din piața mondială de profil.
Grupul operează unități de producție în India, China și România și are peste 3.200 de angajați permanenți și temporari.
Harsha Engineers s-a listat la bursă în 2022, la o evaluare de aproximativ 365 de milioane de dolari.
În România, activitatea grupului este concentrată la fabrica din Ghimbav, județul Brașov, unde compania încearcă acum să își reorganizeze operațiunile pentru a reveni la un model de business sustenabil financiar.
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