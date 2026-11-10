Un tânăr de 19 ani din Codlea a fost găsit decedat într-o pădure

Un tânăr de 19 ani din Codlea a murit duminică, 8 noiembrie 2026, într-o pădure din apropierea orașului, conform unor surse judiciare citate de NewsBV. Circumstanțele exacte nu au fost încă confirmate oficial.
Potrivit unor informații obținute de NewsBV din surse judiciare, tânărul s-a spânzurat în timp ce era în apel video cu mama sa. Aceste detalii nu au fost confirmate până în prezent de autorități, iar circumstanțele exacte ale decesului rămân necunoscute public.
Episod anterior la poliție
Sursele citate de publicația menționată susțin că, cu aproximativ două zile înainte de tragedia din 8 noiembrie, tatăl tânărului s-a prezentat la poliție. Bărbatul ar fi predat autorităților mai multe substanțe despre care a afirmat că îi aparțineau fiului.
În familie ar fi avut ulterior loc discuții tensionate. Nu există însă informații confirmate care să stabilească o legătură directă între acest episod și decesul tânărului.
Cercetări în curs
Tânărul din Codlea era cunoscut, potrivit unor informații neoficiale, ca având probleme legate de consumul de substanțe psihoactive. Rămâne de stabilit dacă substanțele predate poliției au fost analizate și ce au relevat eventualele verificări.
Până la apariția unor comunicate oficiale, explicațiile privind cauzele tragediei trebuie tratate cu rezervă. NewsBV va reveni cu informații atunci când autoritățile vor comunica date confirmate despre acest caz.