Un tânăr de 19 ani din Codlea a fost găsit decedat într-o pădure

Publicat 10 nov. 2026, 18:55 Sursă NewsBV

Un tânăr de 19 ani din Codlea a murit duminică, 8 noiembrie 2026, într-o pădure din apropierea orașului, conform unor surse judiciare citate de NewsBV. Circumstanțele exacte nu au fost încă confirmate oficial.

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