Incendiu la o hală a unei ferme avicole din Codlea. Pompierii au intervenit de urgență

Incendiu la o fermă avicolă din Codlea, județul Brașov. Pompierii au intervenit pentru stingerea focului și limitarea pagubelor.
Un incendiu a izbucnit la o hală aparținând unei ferme avicole din municipiul Codlea, județul Brașov, incidentul mobilizând echipajele de intervenție pentru stingerea flăcărilor și limitarea eventualelor pagube.
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru gestionarea situației de urgență, iar intervenția a vizat stingerea incendiului și prevenirea extinderii acestuia la alte construcții sau spații ale fermei.
Astfel de incidente pot avea consecințe importante asupra activității unei ferme avicole, în special atunci când focul afectează halele destinate creșterii păsărilor sau depozitării furajelor și materialelor necesare desfășurării activității.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul, precum și valoarea eventualelor pagube.