Tragedie în Brașov: un tânăr de 19 ani și-a anunțat mama, prin apel video, că vrea să-și ia viața

Un tânăr de 19 ani din orașul Codlea, județul Brașov, a fost găsit fără viață la marginea unei păduri, după ce și-a anunțat mama, printr-un apel video, că intenționează să-și pună capăt zilelor. Femeia a alertat autoritățile, însă echipele de intervenție au ajuns prea târziu pentru a-l salva.
Tragedia s-a petrecut duminică, 8 noiembrie. După sesizarea primită, polițiștii au început căutările și l-au identificat pe tânăr în apropierea unei păduri de la periferia orașului Codlea. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.
Procurorii așteaptă rezultatele autopsiei
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.
Claudiu Statache, purtătorul de cuvânt al Parchetului, a confirmat că tânărul se afla într-un apel video cu mama sa în momentul producerii evenimentului.
„Tânărul se afla într-un apel video cu mama sa în momentul producerii evenimentului. Se așteaptă rezultatele autopsiei medico-legale, pentru clarificarea împrejurărilor exacte”, a declarat reprezentantul Parchetului.
Anchetatorii verifică informații privind posibila implicare a drogurilor
Potrivit unor surse judiciare, cu două zile înainte de tragedie, tatăl tânărului ar fi descoperit în hainele acestuia mai multe pliculețe cu un conținut suspect. Bărbatul le-ar fi predat poliției pentru a se stabili ce substanțe conțin.
Descoperirea ar fi provocat un conflict în familie. Anchetatorii verifică în prezent dacă tânărul consuma substanțe interzise sau dacă ar fi fost implicat în distribuirea acestora și dacă există vreo legătură între acest episod și moartea sa.
Prietenii au povestit că, în ultima perioadă, comportamentul băiatului se schimbase și că acesta trecea prin momente dificile. Tânărul lucra ca electrician și urma cursurile liceale la seral.