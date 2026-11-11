Tragedie în Brașov: un tânăr de 19 ani și-a anunțat mama, prin apel video, că vrea să-și ia viața

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 nov. 2026, 18:43

Un tânăr de 19 ani din orașul Codlea, județul Brașov, a fost găsit fără viață la marginea unei păduri, după ce și-a anunțat mama, printr-un apel video, că intenționează să-și pună capăt zilelor. Femeia a alertat autoritățile, însă echipele de intervenție au ajuns prea târziu pentru a-l salva.

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