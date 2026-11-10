Se deschide cel mai mare patinoar în aer liber din România
Patinoarul de la Baza Sportivă Olimpia
Patinoarul Olimpia din Brașov se deschide pe 6 decembrie 2026. Are 1.800 mp, iar în noul sezon vor fi disponibile 450 de perechi de patine.
Brașovenii și turiștii care vor să se bucure de sporturile de iarnă vor avea din nou la dispoziție cel mai mare patinoar în aer liber de dimensiuni olimpice din România. Patinoarul de la Baza Sportivă Olimpia, situat la poalele Tâmpei, își va deschide porțile de Moș Nicolae, pe 6 decembrie 2026. Pentru noul sezon, administratorii au pregătit 225 de perechi noi de patine, astfel că numărul total disponibil pentru închiriere va ajunge la aproximativ 450.
Pregătirile pentru deschiderea patinoarului de la Baza Sportivă Olimpia din Brașov au început deja. Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au anunțat că sezonul de iarnă 2026–2027 va debuta de Sfântul Nicolae, într-un decor pregătit special pentru sărbători.
Patinoarul este unul dintre cele mai căutate obiective de agrement din Brașov în sezonul rece, atât de localnici, cât și de turiștii care ajung în oraș în perioada sărbătorilor de iarnă.
Când se deschide patinoarul Olimpia din Brașov în sezonul 2026–2027
Deschiderea oficială a patinoarului de la Baza Sportivă Olimpia este programată pentru 6 decembrie 2026, de Moș Nicolae.
Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Brașov, pregătirile pentru noul sezon au început, iar echipele care administrează baza sportivă lucrează la amenajarea suprafeței și la instalarea infrastructurii necesare producerii gheții.
„Și în acest an, patinoarul de la poalele Tâmpei își va deschide porțile de Moș Nicolae, cu cea mai bună gheață, lumini festive și o atmosferă desprinsă din poveștile de iarnă”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Brașov.
Astfel, iubitorii patinajului vor putea reveni pe gheață chiar la începutul lunii decembrie, într-unul dintre cele mai cunoscute spații de agrement ale orașului.
450 de perechi de patine disponibile pentru sezonul de iarnă
Una dintre noutățile sezonului 2026–2027 este suplimentarea echipamentelor disponibile pentru închiriere.
Consiliul Județean Brașov a anunțat achiziționarea a 225 de perechi noi de patine, cu mărimi cuprinse între 26 și 47.
Acestea se vor adăuga echipamentelor existente, astfel că vizitatorii vor avea la dispoziție aproximativ 450 de perechi.
Investiția este importantă mai ales în perioadele aglomerate, când patinoarul atrage numeroase familii cu copii, grupuri de prieteni și turiști.
Prin suplimentarea echipamentelor, administratorii urmăresc să faciliteze accesul persoanelor care nu dețin patine proprii și să reducă timpul de așteptare la centrul de închirieri.
Cât de mare este patinoarul din Brașov
Patinoarul de la Baza Sportivă Olimpia are o suprafață de aproximativ 1.800 de metri pătrați, cu dimensiuni de 60 pe 30 de metri, corespunzătoare standardelor olimpice.
Acesta este prezentat de autoritățile județene drept cel mai mare și singurul patinoar în aer liber de dimensiuni olimpice din România.
Amplasat în zona istorică a Brașovului, la poalele muntelui Tâmpa, patinoarul beneficiază de un cadru apreciat în special în perioada sărbătorilor de iarnă.
Tradiția patinajului în această zonă datează din 1894, ceea ce transformă Baza Sportivă Olimpia într-un loc cu o istorie îndelungată în practicarea acestui sport.
Cât costă intrarea la patinoarul Olimpia. Tarifele pentru sezonul 2026–2027 nu au fost anunțate
Prețurile pentru accesul la patinoarul Olimpia în sezonul 2026–2027 nu au fost comunicate deocamdată de administratorii bazei sportive.
În sezonul precedent, tarifele de intrare au fost de 15 lei pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani și de 25 de lei pentru adulți.
Închirierea unei perechi de patine a costat 25 de lei, în timp ce persoanele care au avut nevoie de un dispozitiv special pentru sprijin la patinaj au plătit 15 lei.
Noile tarife urmează să fie anunțate înaintea sau în perioada deschiderii sezonului.
Un nou patinoar în aer liber va funcționa și la Ghimbav
Brașovul metropolitan va avea în această iarnă și o altă variantă pentru iubitorii patinajului.
La Ghimbav este pregătită amenajarea unui patinoar mobil în aer liber, cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.
Primăria orașului a contractat o firmă pentru instalarea acestuia, iar proiectul va oferi o alternativă de agrement pentru locuitorii din zonă.
Cele două patinoare vor contribui la diversificarea activităților de iarnă disponibile în zona Brașovului, într-o perioadă în care orașul atrage numeroși vizitatori.
Patinoarul Olimpia rămâne însă principala atracție pentru cei care vor să patineze în aer liber la Brașov. Cu o suprafață de 1.800 de metri pătrați, echipamente suplimentare și deschiderea programată de Moș Nicolae, acesta se pregătește pentru un nou sezon de iarnă, în care sunt așteptați atât brașovenii, cât și turiștii.
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