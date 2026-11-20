Cod roșu de vânt în zona montană din Brașov, cu rafale de peste 140 km/h. Pompierii au intervenit pentru copaci căzuți și acoperișuri afectate.
Județul Brașov se află sub avertizări meteo de vânt puternic, vineri, 20 noiembrie. În zona montană, la altitudini de peste 1.200 de metri, este în vigoare un cod roșu de vânt, iar rafalele pot depăși 120–140 km/h, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
Avertizarea este valabilă în intervalul orar 01:00–10:00. În restul județului Brașov este instituit un cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de 70–90 km/h. La altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri, viteza vântului poate ajunge la 100–130 km/h.
ISU Brașov a activat grupa operativă. Mai multe intervenții din cauza vântului
Pentru monitorizarea situației și coordonarea intervențiilor, începând cu ora 01:00, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov a fost activată grupa operativă.
Pompierii brașoveni au fost solicitați să intervină în mai multe situații provocate de vântul puternic. Printre incidentele raportate se numără:
Zărnești, Șoseaua Branului – o porțiune din învelitoarea de tablă s-a desprins de pe acoperișul unei locuințe;
Predeal, DN1, la ieșirea spre Bușteni – un copac a căzut pe carosabil;
Brașov, strada Muncii – o bucată de tablă s-a desprins de pe acoperișul unei clădiri;
Poiana Brașov, strada Poiana Ursului – doi copaci au căzut;
Homorod, DJ 132 – un copac a căzut pe drum;
DN 73A, între Zărnești și Poiana Mărului – un copac a căzut pe carosabil;
Brașov, strada 15 Noiembrie – un copac a căzut pe trotuar.
Recomandările pompierilor pentru populație
Reprezentanții ISU Brașov recomandă cetățenilor să ia măsuri de precauție pe durata avertizărilor meteorologice.
Printre recomandări se numără:
Asigurarea obiectelor din curți și balcoane care pot fi luate de vânt;
Închiderea și securizarea ferestrelor;
Evitarea deplasărilor pe traseele montane;
Păstrarea distanței față de copaci, stâlpi și cabluri electrice căzute.
În cazul producerii unor situații de urgență, populația este îndemnată să apeleze numărul unic 112.
Autoritățile recomandă prudență, în special în zonele montane și pe drumurile expuse rafalelor puternice de vânt.