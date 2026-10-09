Doi soți din Brașov, găsiți morți într-o mașină răsturnată pe un drum forestier. Erau dispăruți de trei zile

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 oct. 2026, 18:16

Doi soți din municipiul Săcele, județul Brașov, în vârstă de 80 și 78 de ani, au fost găsiți morți vineri, 9 octombrie 2026, într-un autoturism răsturnat pe un drum forestier din apropierea șoselei care leagă Săcele de Valea Doftanei.

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