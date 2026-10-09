Doi soți din Brașov, găsiți morți într-o mașină răsturnată pe un drum forestier. Erau dispăruți de trei zile

Doi soți din municipiul Săcele, județul Brașov, în vârstă de 80 și 78 de ani, au fost găsiți morți vineri, 9 octombrie 2026, într-un autoturism răsturnat pe un drum forestier din apropierea șoselei care leagă Săcele de Valea Doftanei.
Cei doi plecaseră de acasă marți, 6 octombrie, pentru o plimbare cu mașina, iar familia a alertat poliția după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ei.
Mașina răsturnată, descoperită de trecători
Polițiștii au fost sesizați vineri, în jurul orei 13:00, cu privire la prezența unui autoturism răsturnat pe un drum forestier din apropierea drumului județean DJ102I, între Săcele și Valea Doftanei.
Echipa de intervenție ajunsă la fața locului a găsit în mașină două persoane care prezentau semne incompatibile cu viața. Victimele au fost identificate ca fiind un bărbat de 80 de ani și o femeie de 78 de ani.
Familia anunțase dispariția celor doi
Din verificările polițiștilor a reieșit că soții plecaseră de la domiciliul din Săcele pe 6 octombrie, intenționând să se plimbe cu autoturismul. Cei apropiați nu știau însă în ce zonă urmau să ajungă.
Rudele au sesizat dispariția în seara zilei de 8 octombrie, după ce cei doi nu s-au întors și nu au putut fi contactați.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările tragediei
Trupurile celor doi au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Brașov, unde urmează să fie efectuate necropsiile pentru stabilirea cauzelor deceselor.
Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, pentru a determina cum s-a produs incidentul și în ce condiții a ajuns mașina să se răstoarne pe drumul forestier.