Bărbat reținut, după ce a tâlhărit o femeie pe stradă

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 10:07

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi urmărit și agresat o femeie pe o stradă din municipiul Brașov, deposedând-o prin violență de telefonul mobil și de geantă.

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