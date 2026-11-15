Bărbat reținut, după ce a tâlhărit o femeie pe stradă

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi urmărit și agresat o femeie pe o stradă din municipiul Brașov, deposedând-o prin violență de telefonul mobil și de geantă.
Suspectul a fost identificat la scurt timp de polițiști, în zona Gării Brașov, iar bunurile furate au fost recuperate și restituite victimei.
Incidentul a fost sesizat în seara zilei de 12 noiembrie 2026, în jurul orei 21:30, când femeia a anunțat Poliția Municipiului Brașov că a fost victima unei tâlhării în timp ce se deplasa pe jos pe o stradă din oraș.
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, bărbatul ar fi urmărit-o pe femeie, după care ar fi prins-o cu ambele brațe și ar fi trântit-o la pământ. Ulterior, i-ar fi smuls telefonul mobil din mână și geanta de pe umăr, fugind de la locul faptei.
În urma cercetărilor și a activităților operative desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Brașov, împreună cu cei din cadrul Secției 3 Poliție, principalul suspect a fost identificat la scurt timp în apropierea Gării Brașov.
În urma verificărilor, asupra bărbatului au fost găsite atât telefonul mobil, cât și geanta sustrase de la victimă. Bunurile au fost recuperate și înapoiate femeii.
Polițiștii au continuat cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, iar față de bărbatul de 32 de ani, din localitatea Augustin, județul Brașov, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.
Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Ulterior, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.