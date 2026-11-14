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Se circulă în condiții de iarnă pe șoselele din centrul și sudul țării. Drumarii intervin cu utilaje

Ninsoare pe Transfăgărășan/ Foto: Facebook Visit Brasov Romania

Ninsoare pe Transfăgărășan/ Foto: Facebook Visit Brasov Romania

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Scris deAndreea Damian
Publicat14 nov. 2026, 10:40
Sursănews

Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri din Brașov și Craiova au anunțat sâmbătă condiții de iarnă pe mai multe trasee naționale. Se intervine cu utilaje de deszăpezire în zona Predeal, Transfăgărășan și Rânca.

Ninsoarea a adus condiții de iarnă pe principalele artere din centrul României. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, circulația se desfășoară în regim de iarnă pe DN1 și DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe Transfăgărășan (DN7C), pe DN10 la Teliu și pe DN11 în pasul Oituz.

Drumarii din județul Brașov mobilizează peste 50 de utilaje de deszăpezire. Acestea intervin atât pe sectoarele afectate direct de precipitații, cât și preventiv, acolo unde temperaturile scăzute favorizează formarea gheții.

NINGE ABUNDENT ÎN CENTRUL ŢĂRII! În acest moment se circulă în condiţii de iarnă pe DN1 şi pe DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C - Transfăgărăşan, pe DN10 la Teliu, pe DN11 în pasul Oituz.

La această oră nu sunt blocaje sau probleme în trafic. Nu plecaţi la drum dacă nu aveţi maşina pregătită pentru iarnă!

a transmis DRDP Brașov într-un comunicat DRDP Brașov

Ninsoarea a fost semnalată și în zonele urbane din apropiere, potrivit imaginilor difuzate pe rețelele de socializare. Precipitațiile au fost vizibile în municipiul Brașov, dar și în Poiana Brașov.

Intervenții și în zona Rânca

DRDP Craiova a anunțat intervenții similare în sudul țării. Echipajele intervin pe DN 67C, între Novaci și Rânca, unde se înregistrează lapoviță și ninsoare.

Ninsoare măruntă în zona Rânca! Pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, colegii noştri efectuează revizii ale sectorului de drum şi intervin, acolo unde este necesar, cu două utilaje dotate cu lamă şi răspânditor de material antiderapant. În zona montană se înregistrează precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar partea carosabilă este curată şi umedă.

Chiar dacă echipenele noastre sunt permanent pe traseu şi acţionează pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă, există riscul depunerii zăpezii pe carosabil, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice. Adaptaţi viteza la condiţiile de drum şi circulaţi cu prudenţă!

au transmis reprezentanții DRDP Craiova DRDP Craiova

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto că echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Deși nu s-au înregistrat blocaje la momentul comunicatelor, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la starea carosabilului.

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