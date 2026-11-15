Elena Udrea: „Simion face jocul lui Bolojan”
Elena Udrea
Elena Udrea a vorbit sâmbătă seara, 14 noiembrie, într-un dialog cu jurnalistul Ion Cristoiu în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS, despre protestul anunțat în Capitală, nemulțumirile populației față de măsurile Guvernului, rolul partidelor politice și posibilele consecințe ale manifestației asupra scenei politice.
În timpul dialogului, fostul ministru a estimat că în stradă ar putea ajunge numeroși oameni nemulțumiți de situația economică și de direcția în care se îndreaptă țara. Totodată, Elena Udrea a vorbit despre modul în care au fost organizate manifestațiile din trecut și a comentat relația dintre AUR, PNL și premierul Ilie Bolojan.
Elena Udrea: Protestul ar putea aduna mulți oameni nemulțumiți de situația din țară
Întrebată la ce amploare s-ar putea ridica manifestația de sâmbătă, Elena Udrea a spus că mobilizarea unor mase mari de oameni nu mai este la fel de ușoară ca în urmă cu câțiva ani. În opinia sa, protestele de amploare din perioada 2017-2018 au beneficiat de o organizare mult mai puternică.
Referitor la protestul de sămbătă, pe vremuri PDL aduna zeci de mii de oameni ține și de alte vremuri, dar aș spune că ar putea să mai adune. Pe de altă parte, politica făcută cu mase, cu mulțimi de oameni în stradă, s-a cam pierdut prin 2014-2015.
Cred că ar fi greu, dacă nu se amestecă Serviciile, să scoată oameni în stradă pentru domnul Bolojan. Mă gândesc că nu se va întâmpla asta, cu mănuțele și telefoanele aprinse. Cred că nu vor putea organiza un protest serios. Mă refer la PNL.
În schimb, și vă spun acum un lucru interesant, doamna care mă ajută la curățenie îmi spunea chiar astăzi, când am plecat de acasă, că speră să fie cald, pentru că vrea să meargă la protest. Nu este membră de partid, pur și simplu vrea să protesteze pentru că s-a săturat de felul în care merg lucrurile în țară.
Așadar, eu cred că sâmbătă, vor fi destul de mulți oameni în stradă. Vom vedea câți, pentru că, din nou, noi nu suntem un popor obișnuit cu protestele. Dacă nu există o organizare din partea unor instituții care pot mobiliza firme mari, corporații și angajați, așa cum s-a întâmplat în 2017 sau 2018, este greu să iasă românii într-un număr foarte mare. Din păcate, spun asta.
a declarat Elena Udrea..
Ion Cristoiu: Doamnă Udrea, oamenii organizează proteste. De ce aceste proteste nu au nicio eficiență în raport cu puterea, în timp ce cele din vremea lui Dragnea, cu luminițele și mănuțele, au avut?
Elena Udrea: Pentru că acelea erau foarte bine organizate. Erau proteste în care se exprimau idei care nu aveau legătură cu obiectul propriu-zis al manifestației. De exemplu, se protesta împotriva Ordonanței 13, dar revendicările erau cu totul altele decât cele referitoare la conținutul ordonanței.
Erau mai bine organizate și aveau în spate instituții de forță ale statului, care aveau grijă să existe și consecințe.
Dau exemplul momentului în care a demisionat Victor Ponta. Au urmat protestele după scandalul Colectiv.
Se anunțau proteste, iar când știai că urmează să ți se organizeze manifestații în fața Guvernului, prin intermediul Serviciilor, te gândeai că nu ai cum să reziști unei asemenea presiuni. Atunci fie negociai și ofereai ceea ce ți se cerea, fie plecai, așa cum a plecat Victor Ponta.
Ion Cristoiu: Din experiența noastră, un protest sau o astfel de acțiune poate fi vreodată spontană sau întotdeauna există în spate un nucleu care o organizează?
Elena Udrea: Eu cred că poate fi și spontană. Dimensiunea pe care o poate atinge un protest se poate forma spontan, adică oamenii pur și simplu se alătură unei manifestații. În schimb, protestul trebuie să fie inițiat de cineva.
Cunosc foarte multe persoane care spun: „Aș protesta, dar dacă nu ne organizează nimeni?”. Și atunci fiecare protestează pe Facebook. Acolo ești singur, individual.
Așadar, s-ar putea ca la un protest care anunță revendicări ce corespund interesului populației să vedem oameni care ies în stradă fără să fie membri de partid și fără să-i mobilizeze cineva anume.
S-a mai întâmplat, am mai văzut asta. Cred că prin 2000, la un protest împotriva statului paralel, au ieșit în stradă o sută de mii sau chiar două sute de mii de oameni și nu i-a organizat nimeni. Au ieșit pur și simplu.
Deci se mai poate. Mai sunt români care protestează din convingere și pentru că simt că sunt reprezentați de revendicările manifestației.
Ion Cristoiu: Mâine, în afară de militanții AUR, cei care vor veni, precum doamna despre care ați vorbit, ce revendicări vor avea?
Elena Udrea: Știu că, prin acest protest, oamenii vor să atragă atenția Guvernului asupra faptului că o duc foarte greu. Vor să nu mai fie majorate taxele anul viitor și să fie indexate pensiile începând din ianuarie.
Se gândesc că vor pune presiune pe Guvern pentru ca acesta să țină cont și de vocea populației, așa cum s-a întâmplat în cazul protestului oierilor, când, după manifestație și după violențele de la București, la Bruxelles s-a luat decizia de a permite reluarea exporturilor de animale din România.
Da, exact. Deci există consecințe dacă protestele sunt bine organizate și puternice. În cazul respectiv, manifestația a fost probabil și relativ violentă. Nu se compară cu ceea ce se întâmplă în Franța, dar a fost violentă pentru România. Până la urmă, s-a ținut cont de protest. Așadar, protestul poate atrage atenția celor împotriva cărora este îndreptat și poate determina un anumit tip de reacție.
Oamenii se așteaptă să determine o reacție din partea Guvernului în ceea ce privește viața lor, standardul de trai și rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Adică oamenii vin acolo din motive personale, nu neapărat pentru idealuri sau cauze generale.
Ion Cristoiu: Credeți că primarul s-a temut de consecințe? Dacă protestul nu este autorizat, răspunderea îi revine lui?
Elena Udrea: Dacă nu analizează bine situația și există riscuri pe care le ignoră, da, poate să răspundă primarul. De ce a autorizat un protest care risca să degenereze într-o confruntare de stradă, de exemplu?
Nu cred că este cazul în București, dar se poate întâmpla și asta.
Pe de altă parte, domnul Ciucu este liberal. Dacă mergem pe logica faptului că protestul este unul userist, în cadrul PNL, atunci, din această perspectivă, ar fi trebuit să aprobe manifestația.
Acum, probabil că au fost luate în calcul și cauzele obiective, respectiv riscurile ca protestul să degenereze. Pe de altă parte, poate că domnul primar încearcă să se facă util și taberei de la putere, nu doar Partidului Național Liberal.
Ion Cristoiu: Da, spre surprinderea mea, cei de la PNL au dat un comunicat oficial prin care sprijină această decizie.
Elena Udrea: Probabil tocmai pentru a nu fi asociați cu o eventuală degenerare a protestului.
În al doilea rând, protestul are ca principală revendicare eliberarea domnului Călin Georgescu. Or, PNL nu are nicio legătură cu Călin Georgescu. Mai mult, domnul Bolojan era președinte interimar atunci când candidatura lui Călin Georgescu a fost interzisă.
Un partid care spune că respectă statul de drept nu poate ieși în stradă pentru a cere eliberarea unui om, chiar dacă există premisele că acesta ar putea fi ținut acolo în mod abuziv.
Ion Cristoiu: Credeți că incidentele de până acum sau cele care ar putea apărea sunt rezultatul unor provocări ale băieților de la Operations Forces sau oamenii sunt pur și simplu furioși?
Elena Udrea: Inițiativa poate să facă parte dintr-o strategie, dar participarea, dincolo de mobilizarea politică, va fi în mare parte voluntară.
AUR își va mobiliza electoratul și membrii de partid în primul rând. Dar eu cred că vor ieși și oameni care vor dori să participe și să protesteze împotriva Guvernului, poate unii și în sprijinul domnului Călin Georgescu, fără să fie membri de partid.
Avem acest exemplu și am mai auzit oameni vorbind despre asta. Sunt persoane care așteaptă un protest pentru a putea ieși în stradă și a-și striga nemulțumirile.
Acum, faptul că inițiativa vine dintr-un asemenea creuzet, în care se amestecă instituții ale statului, este o ipoteză pe care o putem lua în calcul.
Dacă PNL s-a dezis de protest, eu am o teorie: domnul Simion face jocul domnului Bolojan. Aș spune asta încă de când a evitat și a făcut tot posibilul să nu-l trimită pe domnul Bolojan acasă, după ce căzuse Guvernul, împreună cu domnul Veștea și restul guvernului pe care nu l-a mai votat.
Bun, aceasta este doar o etapă. Faptul că acum, în timpul acestui protest, cele două interese nu se unesc sau nu se unesc la vedere, PNL și AUR, nu înseamnă că teoria mea nu rămâne valabilă.
Faptul că protestul nu este organizat de PNL și că liberalii nu vor să se amestece într-un eventual eșec, scandal sau într-o degenerare a manifestației, care ar putea avea consecințe asupra imaginii partidului, nu înseamnă că nu există alte înțelegeri.
Să presupunem că publicul AUR nu ar avea o problemă dacă s-ar ajunge la violențe.
Ion Cristoiu: Dar pentru PNL, pentru electoratul său și pentru restul electoratului, violențele provocate sau nu distrug capitalul electoral al organizatorului sau, dimpotrivă, îl pot ajuta?
Elena Udrea: În cazul AUR, nu cred că există același risc. AUR a fost construit pe un discurs mai radical, cu acțiuni radicale și chiar cu un discurs uneori violent al lui George Simion.
În cazul PNL, însă, există acest risc. Electoratul liberal s-ar putea disocia de acțiunile care duc la violențe în stradă.
Ion Cristoiu: La putere se află acum și un ministru de Interne de la PSD. Cât de mare este riscul ca PSD să piardă capital electoral în urma acestui protest și a modului în care gestionează situația?
Elena Udrea: Este posibil, dar nu neapărat să-și piardă propriul electorat, ci mai degrabă să radicalizeze electoratul care nu îi aparține sau pe cei indeciși, trimițându-i către protestatari.
S-a mai întâmplat asta pe 10 august, când cei care nu au fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat atunci au trecut de partea celor care au inițiat protestul.
Este posibil să urmeze și o manipulare foarte mare ulterior, pentru că, până la urmă, una este ceea ce vezi că se întâmplă și alta este concluzia care se trage.
Știți că, de regulă, oamenii citesc titlurile, nu studiază conținuturile. Așadar, este posibil să existe și o manipulare ulterioară care să încline balanța: că PSD a greșit pentru că a intervenit sau că nu a intervenit, că nu a gestionat corect situația. Iar AUR ar putea avea de câștigat din această abordare.
Ion Cristoiu: Să spunem și că ați venit cu fiica și cu un coleg. Vreau să vă întreb: ea vă vede la televizor?
Elena Udrea: Da, da, tot timpul. Da, mă vede la televizor. Îi spun și eu uneori. Mă întreabă: „Dar de ce ești acolo, la televizor?”.
De multe ori se întâmplă să spună lucruri de genul. Dacă suntem doar noi și nu este și Eva, ne uităm.
Mie nu îmi place să mă uit la emisiunile cu mine pentru că găsesc o mulțime de lucruri care nu-mi plac. Mă gândesc că aș fi spus altfel, aș fi făcut altfel, aș fi abordat altfel subiectul.
De aceea, nu-mi place să mă uit la emisiunile cu mine. Însă, dacă se întâmplă să ne surprindă vreun fragment dintr-o declarație, ne uităm.
Dar fără să fie Eva, pentru că sunt încă lucruri pe care nu le știe și pe care nu și le poate explica dacă le aude la televizor.
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