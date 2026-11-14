Zborurile din SUA s-au reluat cu întârzieri după suspendarea națională a decolărilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 18:27

Zborurile interne și internaționale către Statele Unite au fost reluate sâmbătă, cu întârzieri, după ce FAA a ridicat o interdicție de decolare la nivel național cauzată de defecțiuni la sistemele de comunicații.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre zboruri sua