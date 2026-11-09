Noua platformă pentru parcările rezidențiale din Brașov a fost lansată. Cum pot verifica brașovenii situația locului de parcare
Noua platformă pentru parcările rezidențiale
Primăria Brașov a lansat platforma online pentru parcările rezidențiale. Brașovenii pot verifica abonamentele, actualiza documentele și consulta locurile libere.
Brașovenii au, începând de astăzi, acces la o nouă platformă online dedicată administrării locurilor de parcare rezidențiale. Prin intermediul portalului parcari-resedinta.brasovcity.ro, proprietarii sau deținătorii abonamentelor pot verifica situația parcării, pot actualiza datele despre autoturism și pot consulta harta cu locurile ocupate și cele disponibile.
Potrivit anunțului făcut de primarul George Scripcaru, noua platformă a fost dezvoltată pentru a eficientiza administrarea parcărilor de reședință și pentru a asigura mai multă transparență în relația dintre municipalitate și cetățeni. Începând de anul viitor, și procedurile de atribuire a locurilor de parcare vor fi realizate prin intermediul acestui sistem online.
Ce pot face brașovenii pe noua platformă de parcări rezidențiale
Prin accesarea platformei, utilizatorii pot consulta în orice moment informațiile referitoare la locul de parcare pe care îl dețin. Printre facilitățile disponibile se numără:
Verificarea situației abonamentului și a locului de parcare;
Consultarea autoturismului înregistrat și a numărului de înmatriculare;
Verificarea plăților efectuate;
Accesul la istoricul locului de parcare;
Actualizarea datelor în cazul schimbării autoturismului sau a numărului de înmatriculare;
Verificarea stadiului solicitărilor depuse pentru actualizarea documentelor;
Consultarea hărții interactive cu locurile de parcare ocupate și libere.
Harta interactivă poate fi consultată și de persoanele care nu dețin în prezent un loc de parcare rezidențial. Astfel, brașovenii pot identifica locurile disponibile din zona în care locuiesc și care ar putea fi incluse în viitoarele proceduri de atribuire.
Municipalitatea anunță că, începând de anul viitor, atribuirea locurilor de parcare rezidențiale libere se va desfășura tot prin intermediul acestei platforme.
Actualizarea documentelor pentru parcările de reședință se poate face până la 19 decembrie 2026
Odată cu lansarea portalului, Primăria Brașov deschide o nouă etapă de actualizare a bazei de date privind parcările rezidențiale.
Brașovenii care nu au depus documentele necesare în perioada 2025–2026 le pot încărca direct în contul personal de pe platformă. Termenul-limită pentru transmiterea documentelor este 19 decembrie 2026.
Pentru a facilita procedura, municipalitatea a pus la dispoziție un ghid care explică pas cu pas modul de accesare a platformei și de încărcare a documentelor.
Ghidul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Brașov, în secțiunea „Servicii publice – Parcări de reședință”, la rubrica „Manual de accesare/utilizare/actualizare portal de parcări”, sau direct aici:
Consultă ghidul pentru actualizarea datelor privind parcările rezidențiale (PDF)
Procedura presupune completarea câmpurilor solicitate în aplicație și încărcarea documentelor justificative.
Cum își pot crea brașovenii un cont pe platforma de parcări
Persoanele care nu au încă un cont în portalul Primăriei Brașov îl pot crea urmând câțiva pași simpli:
Accesează platforma și selectează opțiunea „Utilizator nou? Înregistrează-te”.
Completează datele solicitate pentru crearea contului.
Apasă butonul „Înregistrează-te”.
Accesează adresa de e-mail indicată în formular și deschide linkul primit pentru validarea contului.
Instrucțiunile detaliate privind crearea contului sunt disponibile în ghidul publicat de municipalitate:
Vezi ghidul pentru crearea unui cont în portalul Primăriei Brașov (PDF)
Unde pot primi brașovenii ajutor pentru actualizarea documentelor
Pentru persoanele care nu au acces la echipamentele necesare sau întâmpină dificultăți în utilizarea platformei online, Primăria Brașov a înființat mai multe centre de suport.
Aici, cetățenii vor beneficia de sprijinul operatorilor pentru scanarea și încărcarea documentelor necesare în aplicație.
Centrele de suport sunt organizate în următoarele locații:
Terminalul RATBV Poienelor;
Terminalul RATBV Saturn;
Terminalul RATBV Noua;
Terminalul RATBV Gării;
Terminalul RATBV Triaj;
Terminalul RATBV Rulmentul;
CATTIA;
Primăria Brașov – pentru locuitorii din Centrul Istoric, Șchei, Brașovul Vechi și Blumăna care dețin locuri de parcare rezidențiale.
Municipalitatea recomandă cetățenilor să apeleze la centrul de suport cel mai apropiat de domiciliu.
Programul centrelor de suport: 10:00–17:00.
Perioada de funcționare: 9 noiembrie – 9 decembrie 2026.
Ce documente sunt necesare pentru actualizarea datelor privind locul de parcare
Pe lângă completarea formularului disponibil în platformă, brașovenii trebuie să pregătească și să încarce următoarele documente:
Cartea de identitate, cu adresa la care este situat locul de parcare. În cazul cărților electronice de identitate, este necesară și dovada domiciliului;
Certificatul de înmatriculare al autoturismului (talonul), pentru o mașină înmatriculată în Brașov, cu inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă. În cazul autoturismelor aflate în leasing, trebuie să rezulte din talon sau din contract că utilizatorul este din Brașov;
Cartea de identitate a vehiculului (CIV), necesară pentru verificarea dimensiunilor autoturismului;
Polița RCA;
Contractul de comodat autentificat, dacă autoturismul este utilizat în baza unui astfel de contract.
Documentele trebuie încărcate în format electronic în contul personal de pe platformă. Persoanele care se prezintă la centrele de suport vor beneficia de ajutorul operatorilor pentru scanarea și transmiterea acestora.
Unde pot accesa brașovenii platforma pentru parcările rezidențiale
Noua platformă poate fi accesată la adresa https://parcari-resedinta.brasovcity.ro/.
Prin acest sistem, Primăria Brașov urmărește digitalizarea administrării parcărilor de reședință, actualizarea bazei de date și simplificarea viitoarelor proceduri de atribuire a locurilor disponibile.
Brașovenii care trebuie să își actualizeze documentele sunt îndemnați să nu amâne procedura și să transmită toate informațiile solicitate până la termenul-limită de 19 decembrie 2026.
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News