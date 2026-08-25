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Economie· 1 min citire
Bursa de la București atinge un nou record: România ajunge la 10 companii în FTSE Global All Cap
Bursa de Valori București
Bursa de Valori București va avea, din 21 septembrie, 10 companii românești incluse în indicele FTSE Global All Cap, după ce două noi societăți listate la BVB vor fi adăugate în urma revizuirii realizate de FTSE Russell.
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